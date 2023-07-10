Презентован яркий кроссовер от Nissan за $16 500 с запасом хода свыше 1100 км (фото)

Venucia V Online DD-i оснащен бензиновой турбочетверкой на 163 л. с. и 204-сильным электромотором. Доступный кроссовер богато оснащен уже в базовой версии.

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В Китае презентовали новый Venucia V Online DD-i. Гибридный купе-кроссовер поступает в продажу по цене от 118 900 до 149 900 юаней ($16 500 – 20 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

У авто высокая оконная линия и большие углы наклона стоек крыши Фото: CarNewsChina

Venucia – совместный бренд концернов Nissan и Dongfeng. Примечательно, что в Китае под этой маркой даже выпускали электромобиль Nissan Leaf. Модель V Online известна с 2021 года, но до недавнего времени предлагалась исключительно в бензиновой версии.

Новый Venucia V Online DD-i – купе-кроссовер с граненым дизайном. У него высокая оконная линия, большие углы наклона стоек крыши и большой спойлер. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: CarNewsChina

Размеры Venucia V Online DD-i:

длина – 4607 мм;

ширина – 1917 мм;

высота – 1629 мм;

колесная база – 2700 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

Салон отделан кожей, а на передней панели установлены два дисплея. Комплектация Venucia V Online DD-i включает 19-дюймовые диски, панорамную крышу, бесключевой доступ, электропривод сидений и беспроводную зарядку для смартфонов.

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Китайский кроссовер Venucia V Online DD-i оснащен 1,5-литровой 163-сильной бензиновой турбочетверкой и электромотором на 204 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с.

Салон Venucia V Online DD-i отделан кожей Фото: CarNewsChina

На выбор гибриду предложены батарею на 10,3 и 18,4 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 60 и 110 км, соответственно. Суммарно же на бензине и электротяге кроссовер может проехать 1132 км.

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