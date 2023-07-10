Презентовано яскравий кросовер від Nissan за $16 500 із запасом ходу понад 1100 км (фото)

Venucia V Online DD-i оснащений бензиновою турбочетвіркою на 163 к. с. і 204-сильним електромотором. Доступний кросовер багато оснащений вже в базовій версії.

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У Китаї презентували новий Venucia V Online DD-i. Гібридний купе-кросовер надходить у продаж за ціною від 118 900 до 149 900 юанів ($16 500 — 20 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

В авто висока віконна лінія і великі кути нахилу стійок даху Фото: CarNewsChina

Venucia — спільний бренд концернів Nissan і Dongfeng. Цікаво, що в Китаї під цією маркою навіть випускали електромобіль Nissan Leaf. Модель V Online відома з 2021 року, але донедавна її пропонували виключно в бензиновій версії.

Новий Venucia V Online DD-i — купе-кросовер із гранованим дизайном. У нього висока віконна лінія, великі кути нахилу стійок даху та великий спойлер. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Заднє скло прикрите спойлером Фото: CarNewsChina

Розміри Venucia V Online DD-i:

довжина — 4607 мм;

ширина — 1917 мм;

висота — 1629 мм;

колісна база — 2700 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Салон оздоблений шкірою, а на передній панелі встановлено два дисплеї. Комплектація Venucia V Online DD-i включає 19-дюймові диски, панорамний дах, безключовий доступ, електропривод сидінь і бездротову зарядку для смартфонів.

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Китайський кросовер Venucia V Online DD-i оснащений 1,5-літровою 163-сильною бензиновою турбочетвіркою і електромотором на 204 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 7,8 с.

Салон Venucia V Online DD-i оздоблений шкірою Фото: CarNewsChina

На вибір гібриду запропоновано батарею на 10,3 і 18,4 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 60 і 110 км, відповідно. Сумарно ж на бензині та електротязі кросовер може проїхати 1132 км.

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