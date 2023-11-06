Представлено яскравий водневий кросовер від Nissan із великим запасом ходу (фото)
Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition потрібно всього 5 хвилин заправки, щоб збільшити запас ходу на 500 км. Вартість новинки становить 137 000 доларів.
Кросовер Venucia V Online DD-i отримав нову версію на паливних елементах. Новинка вирізняється великим запасом ходу і здатна швидко заправлятися. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Venucia є спільним брендом Nissan і Dongfeng, який був запущений у 2010 році. До лінійки входить безліч різноманітних моделей, включно з кросоверами та мінівенами.
Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition поки створено в єдиному екземплярі. Він оснащений літій-залізо-фосфатною батареєю від BYD. Зовні новинка не відрізняється від стандартної моделі.
Габарити Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition:
- довжина — 4607 мм;
- ширина — 1917 мм;
- висота — 1629 мм;
- колісна база — 2700 мм.
Кросовер оснащений паливним елементом потужністю 60 кВт. Він живить електромотор потужністю 218 к.с.
Лише 5 хвилин заправки достатньо, щоб збільшити запас ходу на 500 км. Кросовер витрачає 1 кг водню на 120 км шляху. Також авто може працювати за температури до -40℃.Важливо
Вартість Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition становить 998 800 юанів (137 000 доларів). У майбутньому модель може надійти в серійне виробництво.
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