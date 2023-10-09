В Киеве заметили новейший гибридный кроссовер из Китая за $90 000 (фото)

Li Auto L9 является китайским конкурентом кроссоверам Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Новинка разгоняется до сотни за 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Related video

В Киеве заметили новый китайский кроссовер Li Auto L9. Модель оснащена гибридной установкой и способна проехать до 215 км на электротяге. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Li Auto L9 является премиальным Plug-in гибридным кроссовером. Модель предлагает стильный дизайн и богатое оснащение.

Габариты Li Auto L9:

длина — 5218 мм;

ширина — 1998 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3105 мм.

В Li Auto L9 установлены шесть раздельных сидений с электрорегулировками и подогревом. Задние кресла поддерживают функцию десятиточечного массажа уровня SPA. Конкурентами модели являются Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

Замеченный в Киеве кроссовер окрашен в темно-зеленый цвет. На авто установлены 21-дюймовые аэродинамические колесные диски серого цвета.

Li Auto L9 оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 460 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Запас хода на электротяге составляет 215 км. Также кроссовер способен проехать в смешанном режиме до 1315 км при среднем расходе 5,9 литра бензина на 100 км.

Важно

Раритеты на $400 000: в Украину завезли эксклюзивные коллекционные суперкары (фото)

В Украине приобрести Li Auto L9 можно только под заказ. Средняя стоимость кроссовера составляет $90 000.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили седан BMW M760Li xDrive 2022 года чемпиона мира по боксу Александра Усика.