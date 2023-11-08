В Китае поступил в производство стильный электрический седан за $20 575 (фото)

Электромобиль Roewe D7 EV получил запас хода до 610 км на одном заряде. Гибридная модификация седана способна проехать 1250 км в смешанном режиме.

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Гибридный седан Roewe D7 DMH и его электрическая версия поступили в производство. Новинка получила стильный дизайн и большой запас хода. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Электрический Roewe D7 EV отличается раздельной передней оптикой с узкими дневными ходовыми огнями. Гибридная версия имеет продолговатые фары.

У Roewe D7 DMH продолговатые фары Фото: autohome.com.cn Roewe D7 EV получил раздельную переднюю оптику Фото: autohome.com.cn

Сзади расположены узкие фонари и диффузор. Боковые двери получил скрытые дверные ручки.

Выхлопные патрубки Roewe D7 DMH спрятаны Фото: autohome.com.cn Roewe D7 EV не имеет выхлопных патрубков Фото: autohome.com.cn

Габариты Roewe D7 EV и DMH:

длина — 4890 мм;

ширина — 1872/1890 мм;

высота — 1510 мм;

колесная база — 2810 мм.

В интерьере установлены панель приборов и дисплей информационно-развлекательной системы. Их диагональ составляет 12,3 дюйма. Также предусмотрены два подстаканника и две площадки для беспроводной зарядки.

В интерьере расположены два больших дисплея Фото: autohome.com.cn

Roewe D7 DMH оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. и электромотором с отдачей 204 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,9 секунды, а смешанный запас хода составляет 1250 км.

Roewe D7 EV оснащен электромотором мощностью 197 или 211 л.с. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,3 и 6,5 секунды соответственно. Запас хода составляет от 510 до 610 км в зависимости от емкости аккумуляторной батареи.

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Стоимость Roewe D7 DMH составляет от 125 800 до 145 800 юаней (от 17 300 до 20 000 долларов). За электрическую версию придется заплатить от 149 800 юаней (20 575 долларов).

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