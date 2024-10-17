Nissan готує потужний сімейний кросовер з витратою 0,8 л на 100 км (фото)

Nissan X-Trail отримає 302-сильну плагін-гібридну установку з великою батареєю. Кросовер зможе проїхати понад 80 км на електротязі.

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Лінійку Nissan X-Trail поповнить економічна плагін-гібридна модифікація. Кросовер повинні презентувати в 2025 році. Про це стало відомо американському виданню Car and Driver.

Плагін-гібрид Nissan X-Trail запозичить гібридну установку в Mitsubishi Outlander PHEV. У цьому немає нічого дивного, адже дві моделі ділять платформу.

Силову установку запозичать в Mitsubishi Outlander PHEV Фото: Mitsubishi

Як відомо, новий Mitsubishi Outlander PHEV 2025 модельного року отримав потужнішу 302-сильну установку з 2,4-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с.

Акумуляторна батарея Mitsubishi Outlander PHEV на 22,7 кВт∙год дозволяє подолати 86 км на електротязі. Витрата пального в комбінованому циклі становить 0,8 л на 100 км. Новий Nissan X-Trail PHEV матиме подібні характеристики.

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Гібрид чи електромобіль? Тест-драйв нового Nissan X-Trail e-Power

Водночас, зазначається, що поява плагін-гібрида не означає відмову від електрифікованого Nissan X-Trail e-Power. Мало того, через рік гібридний варіант e-Power з’явиться у Nissan Rogue (американської версії X-Trail).

До речі, нещодавно дебютував новий Nissan Murano четвертого покоління.

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