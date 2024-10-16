Великі зміни: дебютував новий Nissan Murano 2025 (фото)

Кросовер Nissan Murano кардинально змінився зовні та всередині. Модель отримала новий 241-сильний турбомотор та 9-ступінчастий автомат.

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Силует кросовера став стрімкішим Фото: Nissan

Кросовер Nissan Murano за габаритами можна порівняти з попередником, проте його дизайн кардинально змінився. Профіль авто став стрімкішим завдяки вигнутому даху. Передня частина витримана в новому стилі – з фарами, інтегрованими в решітку радіатора, як у Nissan Kicks. Заднє скло прикрите спойлером, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Ліхтарі розтягнули на всю ширину кузова Фото: Nissan

У салоні оформлення передньої панелі витримане в дусі Nissan Ariya. На передній панелі встановлено два дисплеї – віртуальний щиток приладів та тачскрін мультимедіа. Їх графіка знайома за Nissan Qashqai та X-Trail. Є і проєкція на лобове скло. Частина кнопок стали сенсорними, а в мультимедійну систему вбудовано сервіси Google.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Nissan

Серед доступних для Nissan Murano 2025 опцій – 21-дюймові диски, масаж сидінь, камери кругового огляду, акустика Bose з 10 динаміками та система напівавтономного руху ProPilot Assist.

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Великі зміни відбулися під капотом Nissan Murano 2025: на зміну 3,5-літровому V6 прийшла 2,0-літрова турбочетвірка. Вона знайома за Infiniti QX55 та QX50, проте в Murano не настільки потужна – 241 к. с. і 350 Н∙м.

Фото: Nissan

Крім того, встановлено новий 9-ступінчастий автомат. Привід може бути переднім або повним. Стандартною є система активного придушення шумів.

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