Большие перемены: дебютировал новый Nissan Murano 2025 (фото)

Кроссовер Nissan Murano кардинально изменился снаружи и внутри. Модель получила новый 241-сильный турбомотор и 9-ступенчатый автомат.

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В США презентовали новый Nissan Murano четвертого поколения. Кроссовер поступит в продажу в начале 2025 года. О нем рассказали на официальном сайте Nissan.

Силуэт кроссовера стал стремительнее Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Murano по габаритам сопоставим с предшественником, однако его дизайн кардинально изменился. Профиль авто стал более стремительным благодаря изогнутой крыше. Передняя часть выдержана в новом стиле — с фарами, интегрированными в решетку радиатора, как у Nissan Kicks. Заднее стекло прикрыто спойлером, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Фонари растянули на всю ширину кузова Фото: Nissan

В салоне оформление передней панели выдержано в духе Nissan Ariya. На передней панели установлены два дисплея — виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Их графика знакома по Nissan Qashqai и X-Trail. Есть и проекция на лобовое стекло. Часть кнопок стали сенсорными, а в мультимедийную систему встроены сервисы Google.

На передней панели установили два дисплея Фото: Nissan

Среди доступных для Nissan Murano 2025 опций — 21-дюймовые диски, массаж сидений, камеры кругового обзора, акустика Bose с 10 динамиками и система полуавтономного движения ProPilot Assist.

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Большие изменения произошли под капотом Nissan Murano 2025: на смену 3,5-литровому V6 пришла 2,0-литровая турбочетверка. Она знакома по Infiniti QX55 и QX50, однако в Murano не столь мощная — 241 л. с. и 350 Н∙м.

Фото: Nissan

Кроме того, установлен новый 9-ступенчатый автомат. Привод может быть передним или полным. Стандартной является система активного подавления шумов.

Между прочим, недавно презентовали самый дешевый кроссовер Nissan за $7100.

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