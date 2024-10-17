Nissan готовит мощный семейный кроссовер с расходом 0,8 л на 100 км (фото)

Nissan X-Trail получит 302-сильную плагин-гибридную установку с большой батареей. Кроссовер сможет проехать более 80 км на электротяге.

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Линейку Nissan X-Trail пополнит экономичная плагин-гибридная модификация. Кроссовер должны презентовать в 2025 году. Об этом стало известно американскому изданию Car and Driver.

Плагин-гибрид Nissan X-Trail позаимствует гибридную установку у Mitsubishi Outlander PHEV. В этом нет ничего удивительного, ведь две модели делят платформу.

Силовую установку позаимствуют у Mitsubishi Outlander PHEV Фото: Mitsubishi

Как известно, новый Mitsubishi Outlander PHEV 2025 модельного года получил более мощную 302-сильную установку с 2,4-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с.

Аккумуляторная батарея Mitsubishi Outlander PHEV на 22,7 кВт∙ч позволяет преодолеть 86 км на электротяге. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 0,8 л на 100 км. Новый Nissan X-Trail PHEV будет обладать подобными характеристиками.

Важно

Гибрид или электромобиль? Тест-драйв нового Nissan X-Trail e-Power

В то же время, отмечается, что появление плагин-гибрида не означает отказ от электрифицированного Nissan X-Trail e-Power. Мало того, через год гибридный вариант e-Power появится у Nissan Rogue (американской версии X-Trail).

Кстати, недавно дебютировал новый Nissan Murano четвертого поколения.

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