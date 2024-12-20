На європейський ринок вийде флагманський кросовер Chery на 540 сил (фото)

Новий Chery Omoda 9 — 4,8-метровий преміальний кросовер із обтічним дизайном та багатим оснащенням. Топова версія моделі отримала 540-сильну гібридну установку.

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Chery виводить на світовий ринок преміальний кросовер Omoda 9. Модель уже презентували в ПАР, на черзі – Європа. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Omoda 9 – флагманський кросовер Chery, проте він не є абсолютно новою моделлю. Під цією назвою вирішили продавати в низці країн Exeed RX.

Топова версія моделі отримала 540-сильну гібридну установку Фото: Chery

Кросовер Chery Omoda 9 – 4,8-метрова модель із обтічним дизайном. У нього широка решітка радіатора, продовгуваті фари та висока віконна лінія.

У салоні Chery Omoda 9 встановлено два дисплеї на передній панелі, є і проєкція на лобове скло. В оздобленні використана шкіра, також комплектація включає панорамний дах, електропривід сидінь та акустику Sony з 14 динаміками.

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У ПАР новий Chery Omoda 9 дебютував із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 261 к. с., 8-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом.

У салоні встановили два екрани Фото: Chery

Для Європи ж готують плагін-гібрид Chery Omoda 9 із 1,5-літровою бензиновою турбочервіркою та парою електромоторів загальною потужністю 540 к. с. Такий кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 4 с.

Батарея на 34 кВт∙год дозволяє проїхати 83 км на електротязі. Середня витрата пального становить 5,4 л на 100 км.

До речі, нещодавно плагін-гібрид Chery встановив світовий рекорд запасу ходу — проїхав понад 2300 км.

Також Фокус писав, що на європейський ринок виходить новий електрокросовер від Geely та Volvo.