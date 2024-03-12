540 сил і витрата 5,4 л на 100 км: Chery показали преміальний кросовер за $22 500 (фото)

Кросовер Chery Exeed RX пропонують у потужних гібридних модифікаціях. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 4 с і може проїхати 83 км на електротязі.

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У Китаї презентували новий Exeed RX. Недорогий спортивний кросовер від преміального підрозділу концерну Chery надійде у продаж в Китаї за ціною від 159 800 до 225 800 юанів ($22 500 – 31 500), а пізніше з'явиться і в інших країнах. Про нього розповіли на сайті Autohome.

Кросовер Exeed RX вирізняється обтічним дизайном із покатим дахом, високою віконною лінією та при піднятою задньою частиною. Широка безрамкова решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами. Заднє скло прикрите спойлером.

У авто висока віконна лінія та покатий дах Фото: autohome.com.cn

Розміри Chery Exeed RX:

довжина – 4781 мм;

ширина – 1920 мм;

висота – 1671 мм;

колісна база – 2815 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: autohome.com.cn

Салон оздоблено шкірою, а на передній панелі встановлено два 12,3-дюймові дисплеї. Також є проєкція даних на лобове скло, панорамний дах, акустика Sony с 14 динаміками та електропривід сидінь.

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Новий Chery Exeed RX запропонують у двох плагін-гібридних версіях із 1,5-літровою турбочетвіркою та електромоторами. Передньопривідний варіант розвиває 367 к. с., а повнопривідний – 544 к. с. У останньому випадку розгін до 100 км/год займає 4 с.

Шкіряні сидіння оснащені електроприводом Фото: autohome.com.cn

Гібридний кросовер Chery Exeed RX споживає 5,4 л/100 км та здатен проїхати 83 км у електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині й електротязі – 1343 км.

До речі, недавно Chery показали недорогий і просторий сімейний кросовер.

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