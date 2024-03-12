540 сил і витрата 5,4 л на 100 км: Chery показали преміальний кросовер за $22 500 (фото)
Кросовер Chery Exeed RX пропонують у потужних гібридних модифікаціях. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 4 с і може проїхати 83 км на електротязі.
У Китаї презентували новий Exeed RX. Недорогий спортивний кросовер від преміального підрозділу концерну Chery надійде у продаж в Китаї за ціною від 159 800 до 225 800 юанів ($22 500 – 31 500), а пізніше з'явиться і в інших країнах. Про нього розповіли на сайті Autohome.
Кросовер Exeed RX вирізняється обтічним дизайном із покатим дахом, високою віконною лінією та при піднятою задньою частиною. Широка безрамкова решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами. Заднє скло прикрите спойлером.
Розміри Chery Exeed RX:
- довжина – 4781 мм;
- ширина – 1920 мм;
- висота – 1671 мм;
- колісна база – 2815 мм.
Салон оздоблено шкірою, а на передній панелі встановлено два 12,3-дюймові дисплеї. Також є проєкція даних на лобове скло, панорамний дах, акустика Sony с 14 динаміками та електропривід сидінь.
Новий Chery Exeed RX запропонують у двох плагін-гібридних версіях із 1,5-літровою турбочетвіркою та електромоторами. Передньопривідний варіант розвиває 367 к. с., а повнопривідний – 544 к. с. У останньому випадку розгін до 100 км/год займає 4 с.
Гібридний кросовер Chery Exeed RX споживає 5,4 л/100 км та здатен проїхати 83 км у електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині й електротязі – 1343 км.
До речі, недавно Chery показали недорогий і просторий сімейний кросовер.
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