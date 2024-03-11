Maybach на мінімалках: презентовано розкішний і недорогий корейський позашляховик (фото)

Салон KGM/SsangYong Rexton Summit оздоблено шкірою та деревом. Ззаду встановлені окремі сидіння із електроприводом та вентиляцією.

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Південнокорейський автовиробник KG Mobility (раніше відомий, як SsangYong) презентував свою найдорожчу модель. Це ексклюзивна розкішна версія недорогого рамного позашляховика SsangYong Rexton, яка отримала назву Summit. Її деталі розкрили на сайті KG Mobility.

Варіант Summit візуально відрізняється від стандартного KGM/SsangYong Rexton чорним декором на кузові та особливими 20-дюймовими дисками, також чорного кольору.

Версія Summit упізнається за чорним декором та 20-дюймовими дисками Фото: SsangYong

Проте основні зміни відбулися всередині. Салон KGM Rexton Summit оздоблений дорогою шкірою та деревом. Ззаду встановлені окремі широкі крісла, як у Mercedes-Maybach GLS600. Їх обладнали електроприводом, підігрівом вентиляцією та висувними підставками для відпочинку ніг.

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Також встановлені 14-дюймові монітори для задніх пасажирів та потужна аудіосистема. Комплектація включає тризонний клімат-контроль та камери 360-градусного огляду.

На задньому ряду встановлені окремі крісла з електроприводом Фото: SsangYong

Новий SsangYong/KGM Rexton Summit обладнаний 2,2-літровим 204-сильним турбодизелем та 8-ступінчастим автоматом. Повний привід доповнений понижувальною передачею, а підвіску позашляховика переналаштували та зробили м’якшою.

До речі, недавно стало відомо, що KG Mobility випустить недорогий електропікап.

Також Фокус писав про новий спортивний кросовер SsangYong.