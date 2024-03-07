Корейський виробник готує недорогий електропікап із великим запасом ходу (фото)

Електричний пікап KG Mobility вирізнятиметься брутальним дизайном і сягатиме близько 5 метрів завдовжки. Запас ходу автомобіля перевищить 480 км.

Related video

Південнокорейська компанія KG Mobility (раніше відома, як SsangYong) розширить свою електричну лінійку. На початку 2025 року з’явиться недорогий пікап. Про це стало відомо британському виданню Autocar.

Новий електричний пікап стане серійною версією концепткара KG Mobility O100, презентованого рік тому. Він вирізняється брутальним дизайном із розширеними крилами, високим капотом і масивними бамперами.

Концепткар KG Mobility O100 Фото: SsangYong

Оформлення передньої частини дає зрозуміти, що пікап SsangYong буде збудовано на подовженій платформі 4,7-метрового кросовера Torres. Як відомо, у цієї моделі вже є електрична версія. Водночас авто буде дещо меншим, аніж 5,1-метровий дизельний пікап SsangYong/KGM Musso, який недавно з’явився в Україні.

Як і у випадку з KGM Torres, силову установку надасть BYD. Проте, на відміну від кросовера, пікап буде повнопривідним, тобто до 204-сильного переднього мотора доєднається ще й задній.

Важливо

В Україні з'являться недорогі рамні пікапи з двигуном Peugeot (фото)

Зокрема, великі розміри пікапа дозволять установити збільшену батарею ємністю 80 кВт∙год. Запас ходу перевищить 480 км, а потужність швидкої зарядки — 145 кВт.

До речі, недавно розсекретили ще одну нову модель KG Mobility — кросовер із виразним дизайном.

Також Фокус розповідав про новий гібридний пікап Changan.