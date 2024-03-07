Корейский производитель готовит недорогой электропикап с большим запасом хода (фото)

Электрический пикап KG Mobility будет отличаться брутальным дизайном и достигать около 5 метров в длину. Запас хода автомобиля превысит 480 км.

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Южнокорейская компания KG Mobility (ранее известная, как SsangYong) расширит свою электрическую линейку. В начале 2025 года появится недорогой пикап. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

Новый электрический пикап станет серийной версией концепткара KG Mobility O100, презентованного год назад. Он отличается брутальным дизайном с расширенными крыльями, высоким капотом и массивными бамперами.

Концепткар KG Mobility O100 Фото: SsangYong

Оформление передней части дает понять, что пикап SsangYong будет построен на удлиненной платформе 4,7-метрового кроссовера Torres. Как известно, у этой модели уже есть электрическая версия. В то же время, авто будет несколько меньше, чем 5,1-метровый дизельный пикап SsangYong/KGM Musso, который недавно появился в Украине.

Как и в случае с KGM Torres, силовую установку предоставит BYD. Однако, в отличие от кроссовера, пикап будет полноприводным, то есть к 204-сильному переднему мотору присоединится еще и задний.

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Кроме того, большие размеры пикапа позволят установить увеличенную батарею емкостью 80 кВт∙ч. Запас хода превысит 480 км, а мощность быстрой зарядки — 145 кВт.

Кстати, недавно рассекретили еще одну новую модель KG Mobility — кроссовер с выразительным дизайном.

Также Фокус рассказывал о новом гибридном пикапе Changan.