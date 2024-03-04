В Китае создали недорогой и экономичный рамный пикап (фото)

Гибридный пикап Changan Hunter доступен в версиях мощностью 177 и 275 л. с. Он способен проехать до 180 км на электротяге.

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На китайский рынок вышел новый Changan Hunter. Рамный пикап с гибридной установкой стоит от 139 900 юаней ($19 450). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Пикап предлагают в версиях на 177 и 275 сил Фото: CarNewsChina

Пикап Changan Hunter — гибридная версия модели Lantazhe. Оба авто являются близкими родственниками Peugeot Landtrek, что заметно в профиль. А вот передняя часть Changan отличная и выглядит нестандартно: огромная решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами.

Китайский пикап предлагают в стандартной 5,38-метровой и удлиненной 5,63-метровой версиях. Грузоподъемность меньше, чем у дизельных аналогов — 495 кг.

Грузоподъемность авто составляет 495 кг. Фото: CarNewsChina

В салоне на передней панели установлены два дисплея — виртуальная панель приборов и 12-дюймовый тачскрин. Сиденья обшиты кожей и дополнены подогревом.

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Также комплектация Changan Hunter включает кондиционер, навигацию, круиз-контроль, датчики света и дождя и беспроводную зарядку для смартфонов.

В салоне установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

Новый Changan Hunter предлагают только в гибридных версиях — 177-сильной заднеприводной и 272-сильной полноприводной. Аккумуляторная батарея на 31,2 кВт∙ч позволяет проехать 180 км без подзарядки.

Затем подключается бензиновый мотор-генератор — 2,0-литровая 190-сильная бензиновая четверка. Запаса горючего хватает на 851 км, то есть суммарный запас хода на бензине и электротяге составляет 1031 км.

Между прочим, бренд Changan недавно вышел на украинский рынок и презентовал три модели.

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