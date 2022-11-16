В Китае презентован недорогой и богато оснащенный пикап по цене Renault Duster (фото)

Китайский пикап Changan Lantazhe является близким родственником Peugeot Landtrek. Модель предлагают в двух вариантах по длине, а также в бензиновой и дизельной модификациях.

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Опубликованы первые фото Changan Lantazhe. Среднеразмерный рамный пикап поступает в продажу на родине по цене от 99 900 до 153 900 юаней ($14 150 – 21 800), а позже появится и в других странах. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

[ + – ] Пикап стоит от 14 150 долларов Фото: CarNewsChina

Новый Changan Lantazhe – преемник модели F70 и близкий родственник пикапа Peugeot Landtrek. У него граненый дизайн с огромной решеткой радиатора и продолговатыми фарами, соединенными диодной полосой.

[ + – ] На передней панели установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

Пикап Changan Lantazhe предлагают только в четырехдверном исполнении. Стандартная модель достигает 5350 мм в длину при колесной базе в 3180 мм. Также предложат удлиненный 5,6-метровый вариант с расстоянием между осями 3430 мм.

[ + – ] Пикап предложен в двух вариантах по длине Фото: CarNewsChina

В салоне двухспицевый руль скошен снизу, а вместо рычага КПП предусмотрен круглый джойстик. Китайский пикап получил виртуальную панель приборов и 12,3-дюймовый тачскрин, повернутый к водителю. Комплектация также включает климат-контроль и камеры кругового обзора.

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Новый Changan Lantazhe предлагают с 2,0-литровыми турбомоторами – 232-сильным бензиновым и 163-сильным дизельным. Все версии полноприводные, а на выбор доступны 6-ступенчатая механическая и 8-ступенчатая автоматическая КПП.

[ + – ] Модель доступна в бензиновой и дизельной версиях Фото: CarNewsChina

Примечательно, что это далеко не самый дешевый китайский пикап. Недавно в Поднебесной представили модель за 8300 долларов.

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