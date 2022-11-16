У Китаї презентовано недорогий і багато оснащений пікап за ціною Renault Duster (фото)

Китайський пікап Changan Lantazhe є близьким родичем Peugeot Landtrek. Модель пропонують у двох варіантах за довжиною, а також у бензиновій і дизельній модифікаціях.

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Опубліковано перші фото Changan Lantazhe. Середньорозмірний рамний пікап надходить у продаж на батьківщині за ціною від 99 900 до 153 900 юанів ($14 150 — 21 800), а потім з'явиться і в інших країнах. Про це пише сайт CarNewsChina.

[ + – ] Пікап коштує від 14 150 доларів Фото: CarNewsChina

Новий Changan Lantazhe — наступник моделі F70 та близький родич пікапа Peugeot Landtrek. У нього гранований дизайн із величезною решіткою радіатора та довгастими фарами, з'єднаними діодною смугою.

[ + – ] На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Пікап Changan Lantazhe пропонують лише в чотиридверному виконанні. Стандартна модель досягає 5 350 мм у довжину при колісній базі 3 180 мм. Також запропонують подовжений 5,6-метровий варіант із відстанню між осями 3 430 мм.

[ + – ] Пікап запропонований у двох варіантах за довжиною Фото: CarNewsChina

У салоні двоспицеве кермо скошене знизу, а замість важеля КПП передбачено круглий джойстик. Китайський пікап отримав віртуальну панель приладів і 12,3-дюймовий тачскрін, повернутий до водія. Комплектація також враховує клімат-контроль і камери кругового огляду.

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Новий Changan Lantazhe пропонують з 2,0-літровими турбомоторами — 232-сильним бензиновим і 163-сильним дизельним. Всі версії повнопривідні, а на вибір доступні 6-ступінчаста механічна та 8-ступінчаста автоматична КПП.

[ + – ] Модель доступна в бензиновій і дизельній версіях Фото: CarNewsChina

Цікаво, що це далеко не найдешевший китайський пікап. Нещодавно в Піднебесній представили модель за 8 300 доларів.

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