У Китаї створили недорогий і економічний рамний пікап (фото)

Гібридний пікап Changan Hunter доступний у версіях потужністю 177 і 275 к. с. Він здатен проїхати до 180 км на електротязі.

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На китайський ринок вийшов новий Changan Hunter. Рамний пікап з гібридною установкою коштує від 139 900 юанів ($19 450). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Пікап пропонують у версіях на 177 і 275 сил Фото: CarNewsChina

Пікап Changan Hunter – гібридна версія моделі Lantazhe. Обидва авто є близькими родичами Peugeot Landtrek, що помітно у профіль. А от передня частина Changan відмінна і виглядає нестандартно: величезна решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами.

Китайський пікап пропонують у стандартній 5,38-метровій та подовженій 5,63-метровій версіях. Вантажопідйомність менше, ніж у дизельних аналогів – 495 кг.

Вантажопідйомність авто складає 495 кг Фото: CarNewsChina

У салоні на передній панелі встановлені два дисплеї – віртуальна панель приладів і 12-дюймовий тачскрін. Сидіння обшиті шкірою і доповнені підігрівом.

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Також комплектація Changan Hunter включає кондиціонер, навігацію, круїз-контроль, датчики світла і дощу та безпровідну зарядку для смартфонів.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Новий Changan Hunter пропонують лише в гібридних версіях – 177-сильній задньопривідній і 272-сильній повнопривідній. Акумуляторна батарея на 31,2 кВт∙год дозволяє проїхати 180 км без підзарядки.

Потім підключається бензиновий мотор-генератор – 2,0-літрова 190-сильну бензинова четвірка. Запасу пального вистачає на 851 км, тобто загальний запас ходу на бензині і електротязі складає 1031 км.

Між іншим, бренд Changan недавно вийшов на український ринок і презентував три моделі.

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