Рассекречен недорогой корейский кроссовер с выразительным дизайном (видео)

Кроссовер KG Mobility J120 станет самой яркой моделью корейского бренда. Модель может получить бензиновые, гибридные и электрические моторы.

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Южнокорейская компания KG Mobility (ранее известная как SsangYong) готовит новую модель. Кроссовер с рабочим обозначением J120 показали в видеороликах, которые опубликовали на официальном Youtube-канале автопроизводителя.

В салоне установлены два дисплея Фото: скриншот / YouTube

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Новый KG Mobility J120 создан на базе 4,7-метровой модели Torres, однако отличается более ярким дизайном. У него более высокая оконная линия, толстые задние стойки крыши с большим углом наклона и расширенные крылья.

Кроме того, кроссовер получил тоненькие фары, соединенные диодной полосой. Сзади заменены фонари. В салоне KG Mobility J120 установлены два больших дисплея, а руль скошен снизу.

Характеристики кроссовера не раскрывают. Родственный KG Mobility Torres предлагают с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 170 л. с. и 204-сильной электрической установкой. Скорее всего, J120 получит один из этих моторов, хотя не исключено, что предложат и гибридную версию новой модели.

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