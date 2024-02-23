Chery показали недорогой семейный кроссовер с большим багажником (фото)

Кроссовер Jetour X90 Pro предложат в версиях на 5 и 7 мест. Модель будут выпускать с турбодвигателями мощностью 197 и 254 л. с.

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Новый Jetour X90 Pro рассекретили на первых фото. Бюджетный семейный кроссовер от Chery поступит в продажу в Китае с марта по цене от 129 900 до 171 900 юаней ($18 000 — 24 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Объем багажника со сложенными сиденьями составляет 1634 л. Фото: Chery

Pro — обновленная версия модели Jetour X90, которая производилась с 2019 года. Его можно отличить по измененной передней части с огромной решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами. Кроссовер немного больше, чем Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq.

Модель получит бензиновые турбомоторы на 197 и 254 л.с. Модель получит бензиновые турбомоторы на 197 и 254 л.с. Фото: Chery

Размеры Jetour X90 Pro 2024:

длина — 4858 мм;

ширина — 1925 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 2850 мм.

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В салоне изменили переднюю панель и установили большой 15,6-дюймовый тачскрин. В отделке использованы кожа и вставки "под дерево", а рычаг КПП отделан хрусталем. Модель будет доступна в версиях на 5 и 7 мест, а объем багажника со сложенными сиденьями составляет 1634 л.

В салоне установили большой 15,6-дюймовый тачскрин Фото: Chery

Кроссовер Jetour X90 Pro предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,6 л (197 л. с.) и 2,0 л (254 л. с.). Обе версии оборудованы 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Впоследствии могут представили гибридную модификацию.

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