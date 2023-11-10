Стильный конкурент Toyota Highlander от Chery за $14 000 поступил в продажу (фото)

Jetour X90 Plus доступен с двумя двигателями на выбор и с интерьером на пять или семь посадочных мест. Новинка получила богатое оснащение с большим панорамным люком и автономной парковкой.

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Модельный ряд Jetour пополнил бюджетный кроссовер X90 Plus. Новинка получила стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Jetour X90 Plus установлены узкие фары и массивная решетка радиатора. На бампере есть несколько воздухозаборников и дневные ходовые огни.

Сзади расположены узкие фонари, которые объединены в один блок. На задней двери установлен спойлер.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Jetour

Габариты Jetour X90 Plus:

длина — 4858 мм;

ширина — 1925 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 2850 мм.

Кроссовер Jetour X90 Plus доступен в пяти цветах кузова. На выбор доступны 18- или 19-дюймовые колесные диски. Объем багажника составляет до 1130 литров.

В интерьере установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Один из них является приборной панелью. Модель доступна с пяти- или семиместной компоновкой салона.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: Jetour

Новый Jetour X90 Plus предлагается с 1,5- или 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 156 или 197 л.с. соответственно. Они работают в паре с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчастой автоматической КПП.

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Кроссовер уже доступен в Китае в четырех комплектациях. Их стоимость составляет от 101 900 до 126 900 юаней (от 14 000 до 17 400 долларов).

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