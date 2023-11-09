Chery показали стильный гибридный кроссовер с расходом 1,49 л на 100 км (фото)
Jetour Shanhai L9 станет флагманской моделью новой линейки гибридных кроссоверов и внедорожников. Новинка имеет низкий расход топлива и способна проехать до 84 км на электротяге.
Модельный ряд Jetour пополнит гибридный кроссовер Shanhai L9. Новинка получит стильный дизайн, богатое оснащение и низкий расход топлива. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Jetour Shanhai L9 официально представят в Китае уже 14 ноября. Кроссовер составит конкуренцию BYD Frigate 07 и Haval Big Dog PHEV.
Спереди расположена раздельная оптика с вертикальными фарами и тонкими дневными ходовыми огнями. Помимо этого кроссовер получит массивную решетку радиатора.
Сзади установлены узкие фонари, которые объединены в один блок. На бампере есть два фальшивых выхлопных патрубка.
Габариты Jetour Shanhai L9:
- длина — 4862 мм;
- ширина — 1925 мм;
- высота — 1784 мм;
- колесная база — 2850 мм.
На выбор предложат модификации на пять, шесть или семь посадочных мест. Также покупатели смогут заказать кроссовер с 19- или 20-дюймовыми колесными дисками.
В интерьере установят большой дисплей информационно-развлекательной системы и цифровую панель приборов. Внутри можно найти и площадку для беспроводной зарядки.
Jetour Shanhai L9 оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 156 л.с. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Кроссовер расходует 1,49 литра топлива на 100 км в смешанном цикле и способен проехать до 84 км на электротяге.Важно
Jetour Shanhai L9 поступит в продажу в Китае уже в конце 2023 года. Стоимость кроссовера пока неизвестна.
Ранее Фокус рассказал, что линейку Chery Fengyun пополнит гибридный седан A8 PHEV.