Chery представили стильный гибридный седан с запасом хода 1400 км (фото)

Chery Fengyun A8 PHEV оснащен мощной гибридной силовой установкой. Седан расходует 4,2 литра топлива на 100 км, а запас хода на электротяге составляет 107 км.

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Линейку Chery Fengyun пополнит гибридный седан A8 PHEV. Новинка отличается стильным дизайном и большим запасом хода. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Fengyun A8 PHEV основан на модели Chery Arrizo 8. Это более премиальный седан с гибридной силовой установкой Plug-in.

Спереди расположены узкие фары и массивная решетка радиатора. На переднем бампере есть несколько воздухозаборников.

Сзади установлены узкие фонари, которые объединены в один блок светодиодной полосой. Ниже расположен диффузор и два выхлопных патрубка.

Задняя часть будет выполнена в стиле Chery Arrizo 8 Фото: Weibo

Габариты Fengyun A8 PHEV:

длина — 4780 мм;

ширина — 1843 мм;

высота — 1469 мм;

колесная база — 2790 мм.

В интерьере установлены два 12,8-дюймовых дисплея. В список оснащения входят панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, а также вентиляция и подогрев сидений.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: Weibo

Fengyun A8 PHEV оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 156 л.с. и электромотором с отдачей в 204 л.с. Расход топлива составляет 4,2 литра на 100 км в смешанном цикле.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,6 секунды. Максимальная скорость составляет 185 км/ч.

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Суммарный запас хода составляет 1400 км. Также седан может проехать исключительно на электротяге до 107 км.

Fengyun A8 PHEV поступит в продажу в Китае уже в конце 2023 года. Стоимость новинки составит от 130 000 до 160 000 юаней (от 17 700 до 22 000 долларов).

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