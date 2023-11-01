Chery представили стильний гібридний седан із запасом ходу 1400 км (фото)

Chery Fengyun A8 PHEV оснащений потужною гібридною силовою установкою. Седан витрачає 4,2 літра палива на 100 км, а запас ходу на електротязі становить 107 км.

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Лінійку Chery Fengyun поповнить гібридний седан A8 PHEV. Новинка вирізняється стильним дизайном і великим запасом ходу. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Fengyun A8 PHEV заснований на моделі Chery Arrizo 8. Це більш преміальний седан з гібридною силовою установкою Plug-in.

Спереду розташовані вузькі фари та масивна решітка радіатора. На передньому бампері є кілька повітрозабірників.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок світлодіодною смугою. Нижче розташований дифузор і два вихлопні патрубки.

Задня частина буде виконана в стилі Chery Arrizo 8 Фото: Weibo

Габарити Fengyun A8 PHEV:

довжина — 4780 мм;

ширина — 1843 мм;

висота — 1469 мм;

колісна база — 2790 мм.

В інтер'єрі встановлено два 12,8-дюймові дисплеї. У список оснащення входять панорамний люк, бездротова зарядка для смартфона, а також вентиляція і підігрів сидінь.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: Weibo

Fengyun A8 PHEV оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 156 к.с. і електромотором з віддачею у 204 к.с. Витрата палива становить 4,2 літра на 100 км у змішаному циклі.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,6 секунди. Максимальна швидкість становить 185 км/год.

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Сумарний запас ходу становить 1400 км. Також седан може проїхати виключно на електротязі до 107 км.

Fengyun A8 PHEV надійде в продаж у Китаї вже наприкінці 2023 року. Вартість новинки становитиме від 130 000 до 160 000 юанів (від 17 700 до 22 000 доларів).

Раніше Фокус писав, що лінійку електричних моделей iCar від Chery поповнить розкішний седан TI 01.