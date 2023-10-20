Конкурент Tesla: Chery показали розкішний електромобіль з незвичайним дизайном (фото)

iCar TI 01 вирізняється незвичайним дизайном екстер'єру та передовими технологіями. Новинка може стати флагманською моделлю суббренду Chery.

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Лінійку електричних моделей iCar від Chery поповнить розкішний седан TI 01. Новинка отримає незвичайний дизайн та інноваційні технології. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Бренд iCar випускає тільки електричні моделі, які орієнтовані на молоду аудиторію. Наразі до нього входять електрокари в ціновому діапазоні від 150 000 до 400 000 юанів (від 20 500 до 54 670 доларів).

Спереду iCar TI 01 встановлена роздільна оптика з T-подібними денними ходовими вогнями. На бампері розташований широкий повітрозабірник.

Спереду розмістили T-подібні фари Фото: Weibo

Ззаду розмістили незвичайні вертикальні ліхтарі. Стоп-сигнал розташований по центру бампера.

Ззаду встановлено вертикальні ліхтарі Фото: Weibo

У електромобіля немає заднього скла. Замість цього передбачено панорамний дах. Бічні дзеркала заднього виду замінюють камери.

На даху встановлено лідар. Завдяки йому електрокар підтримуватиме систему автономного управління.

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Технічні характеристики та ціновий діапазон iCar TI 01 поки що не розголошуються. Перші подробиці про новинку стануть відомі пізніше.

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