Chery представили недорогого конкурента Tesla Model S із запасом ходу 720 км (фото)

Exeed Sterra ES пропонує стильний дизайн і передові технології. Новинка доступна в кількох версіях потужністю до 480 сил і може проїхати 720 км на одному заряді.

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Chery представили електричний седан Exeed Sterra ES. Новинка отримала стильний дизайн і багате оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Exeed Sterra ES заснований на електричній платформі E0X. Седан вирізняється обтічним кузовом з низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору — 0,205.

Спереду розмістили незвичайну оптику з L-подібними денними ходовими вогнями. Між фарами знаходиться світлодіодна смуга.

Ззаду встановлені тонкі ліхтарі, які об'єднані в один блок. На бампері є невеликий дифузор.

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Габарити Exeed Sterra ES:

довжина — 4945 мм;

ширина — 1978 мм;

висота — 1480 мм;

колісна база — 3000 мм.

Exeed Sterra ES буде доступний у чотирьох версіях з різними силовими установками:

з одним електромотором потужністю 313 сил і літій-залізо-марганцево-фосфатним акумулятором CATL;

з одним електромотором потужністю 252 сил і акумулятором BYD Blade;

з одним електромотором потужністю 313 сил і літій-залізо-фосфатним акумулятором CATL;

з двома електромоторами потужністю 480 сил і літій-залізо-марганцево-фосфатним акумулятором CATL.

Електромобіль можна буде замовити із заднім і повним приводом. Підтримується швидка зарядка на 800 В, яка може зарядити акумулятор на 150 км пробігу всього за 5 хвилин.

Топова версія Exeed Sterra ES зможе розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,8 секунди. Запас ходу становить до 720 км на одному заряді.

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В інтер'єрі встановлено 16-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів. До списку оснащення входять проєкційний дисплей AR-HUD, аудіосистема Bose і бездротова зарядка для гаджетів.

В інтер'єрі розмістили два великі дисплеї Фото: Weibo

Exeed Sterra ES надійде в продаж у Китаї до кінця 2023 року. Очікується, що початкова вартість новинки становитиме менше ніж 40 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті опублікували офіційні фото Chery Omoda O5 GT.