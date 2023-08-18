Chery представили недорогого конкурента Tesla Model S із запасом ходу 720 км (фото)
Exeed Sterra ES пропонує стильний дизайн і передові технології. Новинка доступна в кількох версіях потужністю до 480 сил і може проїхати 720 км на одному заряді.
Chery представили електричний седан Exeed Sterra ES. Новинка отримала стильний дизайн і багате оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Exeed Sterra ES заснований на електричній платформі E0X. Седан вирізняється обтічним кузовом з низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору — 0,205.
Спереду розмістили незвичайну оптику з L-подібними денними ходовими вогнями. Між фарами знаходиться світлодіодна смуга.
Ззаду встановлені тонкі ліхтарі, які об'єднані в один блок. На бампері є невеликий дифузор.
Габарити Exeed Sterra ES:
- довжина — 4945 мм;
- ширина — 1978 мм;
- висота — 1480 мм;
- колісна база — 3000 мм.
Exeed Sterra ES буде доступний у чотирьох версіях з різними силовими установками:
- з одним електромотором потужністю 313 сил і літій-залізо-марганцево-фосфатним акумулятором CATL;
- з одним електромотором потужністю 252 сил і акумулятором BYD Blade;
- з одним електромотором потужністю 313 сил і літій-залізо-фосфатним акумулятором CATL;
- з двома електромоторами потужністю 480 сил і літій-залізо-марганцево-фосфатним акумулятором CATL.
Електромобіль можна буде замовити із заднім і повним приводом. Підтримується швидка зарядка на 800 В, яка може зарядити акумулятор на 150 км пробігу всього за 5 хвилин.
Топова версія Exeed Sterra ES зможе розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,8 секунди. Запас ходу становить до 720 км на одному заряді.Важливо
В інтер'єрі встановлено 16-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів. До списку оснащення входять проєкційний дисплей AR-HUD, аудіосистема Bose і бездротова зарядка для гаджетів.
Exeed Sterra ES надійде в продаж у Китаї до кінця 2023 року. Очікується, що початкова вартість новинки становитиме менше ніж 40 000 доларів.
Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті опублікували офіційні фото Chery Omoda O5 GT.