Chery представили недорогого конкурента Tesla Model S с запасом хода 720 км (фото)

Exeed Sterra ES предлагает стильный дизайн и передовые технологии. Новинка доступна в нескольких версиях мощностью до 480 сил и может проехать 720 км на одном заряде.

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Exeed Sterra ES основан на электрической платформе E0X. Седан отличается обтекаемым кузовом с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления — 0,205.

Спереди разместили необычную оптику с L-образными дневными ходовыми огнями. Между фарами находится светодиодная полоса.

Сзади установлены тонкие фонари, которые объединены в один блок. На бампере есть небольшой диффузор.

Сзади размещены узкие фонари Фото: autohome.com.cn

Габариты Exeed Sterra ES:

длина — 4945 мм;

ширина — 1978 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 3000 мм.

Exeed Sterra ES будет доступен в четырех версиях с различными силовыми установками:

с одним электромотором мощностью 313 сил и литий-железо-марганцево-фосфатным аккумулятором CATL;

с одним электромотором мощностью 252 сил и аккумулятором BYD Blade;

с одним электромотором мощностью 313 сил и литий-железо-фосфатным аккумулятором CATL;

с двумя электромоторами мощностью 480 сил и литий-железо-марганцево-фосфатным аккумулятором CATL.

Электромобиль можно будет заказать с задним и полным приводом. Поддерживается быстрая зарядка на 800 В, которая может зарядить аккумулятор на 150 км пробега всего за 5 минут.

Топовая версия Exeed Sterra ES сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Запас хода составляет до 720 км на одном заряде.

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В интерьере установлен 16-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая панель приборов. В список оснащения входят проекционный дисплей AR-HUD, аудиосистема Bose и беспроводная зарядка для гаджетов.

В интерьере разместили два больших дисплея Фото: Weibo

Exeed Sterra ES поступит в продажу в Китае до конца 2023 года. Ожидается, что начальная стоимость новинки составит менее 40 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в интернете опубликовали официальные фото Chery Omoda O5 GT.