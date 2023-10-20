Конкурент Tesla: Chery показали роскошный электромобиль с необычным дизайном (фото)
iCar TI 01 отличается необычным дизайном экстерьера и передовыми технологиями. Новинка может стать флагманской моделью суббренда Chery.
Линейку электрических моделей iCar от Chery пополнит роскошный седан TI 01. Новинка получит необычный дизайн и инновационные технологии. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Бренд iCar выпускает только электрические модели, которые ориентированы на молодую аудиторию. Сейчас в него входят электрокары в ценовом диапазоне от 150 000 до 400 000 юаней (от 20 500 до 54 670 долларов).
Спереди iCar TI 01 установлена раздельная оптика с T-образными дневными ходовыми огнями. На бампере расположен широкий воздухозаборник.
Сзади разместили необычные вертикальные фонари. Стоп-сигнал расположен по центру бампера.
У электромобиля нет заднего стекла. Вместо это предусмотрена панорамная крыша. Боковые зеркала заднего вида заменяют камеры.
На крыше установлен лидар. Благодаря ему электрокар будет поддерживать систему автономного управления.Важно
Технические характеристики и ценовой диапазон iCar TI 01 пока не разглашаются. Первые подробности о новинке станут известны позже.
Ранее Фокус рассказал, что Chery представили электрический седан Exeed Sterra ES.