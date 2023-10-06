Chery наводнит рынок недорогими и экономичными кроссоверами и внедорожниками (фото)

Под брендом Jetour выпустят гибридные внедорожники и кроссоверы. Флагманская модель получит 1300-сильную установку.

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Китайский бренд Jetour готовится существенно расширить свою линейку. Подразделение Chery в 2023-2024 годах выведет на рынок сразу семь новых моделей, причем все они будут гибридами. Об этом сообщает сайт Autohome.

Первенцем в новом семействе стал внедорожник Jetour Traveller, уже вышедший на рынок. До конца года он получит гибридную модификацию с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором.

Jetour T-3 Фото: CarNewsChina

Этой же силовой установкой оснастят и младшего брата Traveller – Jetour T1L. За ним последуют более крупные внедорожники c 2,0-литровыми турбочетверками и несколькими электромоторами. Длина Jetour T-2 составит около 5 метров, а T-3 – 5,3 м.

Jetour T-3 обещают оснастить 1300-сильной установкой, а его запас хода составит 1400 км. На его базе также выпустят четырехдверный пикап P-3.

Jetour Shanhai L9 Фото: CarNewsChina

Кроме того, запланированы два кроссовера. Jetour Shanhai L9 недавно рассекретили – это 4,8-метровая модель с 1,5-литровым двигателем и электромотором. Она развивает 180 км/ч и расходует 1,5 л/100 км в комбинированном цикле.

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Семь мест и полный привод: на украинский рынок выходит семейный кроссовер Chery (фото)

Последняя модель – молодежный Jetour X-2, предсерийную версию которого демонстрировали на Шанхайском автошоу. Кроссовер также получит гибридную установку с 1,5-литровым мотором, но также ожидается и чисто бензиновая 2,0-литровая версия.

Jetour X-2 Фото: autohome.com.cn

Некоторые из этих моделей могут появиться и в Украине, ведь бренд Jetour представлен на нашем рынке.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине представили новый компактный кроссовер Chery за $18 000.

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