Chery показали недорогой городской электромобиль с запасом хода 301 км (фото)
Kaiyi Siyue отличается минималистичным дизайном и будет доступен в нескольких версиях. Электромобиль способен проехать до 301 км на одном заряде по циклу CLTC.
Модельный ряд Kaiyi пополнит доступный городской электромобиль Siyue. Новинка основана на электрической платформе и дебютирует уже в конце октября. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Chery представили бренд Kaiyi в 2014 году. Тогда он носил название Cowin, но спустя несколько лет его переименовали. В 2018 году часть акций компании выкупили Sichuan Yibin Push Group и Yibin Automobile Industry Development Investment.
Kaiyi Siyue получил минималистичный дизайн с узкими передними фарами, между которыми находится тонкая черная полоса. Ниже расположена фальшивая решетка радиатора.
Сзади установлены треугольные фонари, объединенные в один блок. Также новинка получила аэродинамичные колесные диски.
Габариты Kaiyi Siyue:
- длина — 3360 мм;
- ширина — 1700 мм;
- высота — 1605 мм;
- колесная база — 2160 мм.
В интерьере предусмотрены четыре посадочных места. На выбор предложат несколько вариантов его оформления.
Внутри можно найти 10,25-дюймовый центральный дисплей информационно-развлекательной системы и цифровую панель приборов. В список оснащения входят кондиционер и бесключевой доступ.
Kaiyi Siyue оснащен электромотором мощностью 48 или 54 л.с. в зависимости от версии. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.
Электромобиль получит два варианта аккумуляторной батареи. Запас хода составит 155, 210 или 301 км на одном заряде по циклу CLTC.Важно
Kaiyi Siyue поступит в продажу в Китае уже в этом году. Начальная стоимость модели составит около 36 000 юаней (5000 долларов).
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