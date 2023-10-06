Chery наповнить ринок недорогими й економічними кросоверами та позашляховиками (фото)

Під брендом Jetour випустять гібридні позашляховики і кросовери. Флагманська модель отримає 1300-сильну установку.

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Китайський бренд Jetour готується істотно розширити свою лінійку. Підрозділ Chery у 2023-2024 роках виведе на ринок одразу сім нових моделей, причому всі вони будуть гібридами. Про це повідомляє сайт Autohome.

Первістком у новому сімействі став позашляховик Jetour Traveller, що вже вийшов на ринок. До кінця року він отримає гібридну модифікацію з 1,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором.

Jetour T-3 Фото: CarNewsChina

Цією ж силовою установкою оснастять і молодшого брата Traveller — Jetour T1L. За ним підуть більші позашляховики з 2,0-літровими турбочетвірками і кількома електромоторами. Довжина Jetour T-2 становитиме близько 5 метрів, а T-3 — 5,3 м.

Jetour T-3 обіцяють оснастити 1300-сильною установкою, а його запас ходу становитиме 1400 км. На його базі також випустять чотиридверний пікап P-3.

Jetour Shanhai L9 Фото: CarNewsChina

Крім того, заплановано два кросовери. Jetour Shanhai L9 нещодавно розсекретили — це 4,8-метрова модель з 1,5-літровим двигуном і електромотором. Вона розвиває 180 км/год і витрачає 1,5 л/100 км у комбінованому циклі.

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Остання модель — молодіжний Jetour X-2, передсерійну версію якого демонстрували на Шанхайському автошоу. Кросовер також отримає гібридну установку з 1,5-літровим мотором, але також очікується і чисто бензинова 2,0-літрова версія.

Jetour X-2 Фото: autohome.com.cn

Деякі з цих моделей можуть з'явитися і в Україні, адже бренд Jetour представлений на нашому ринку.

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