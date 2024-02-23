Chery показали недорогий сімейний кросовер із великим багажником (фото)

Кросовер Jetour X90 Pro запропонують у версіях на 5 і 7 місць. Модель випускатимуть із турбодвигунами потужністю 197 і 254 к. с.

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Новий Jetour X90 Pro розсекретили на перших фото. Бюджетний сімейний кросовер від Chery надійде в продаж у Китаї з березня за ціною від 129 900 до 171 900 юанів ($18 000 – 24 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Об"єм багажника зі складеними сидіннями складає 1634 л Фото: Chery

Pro – оновлена версія моделі Jetour X90, яку виготовляли із 2019 року. Його можна відрізнити за зміненою передньою частиною із величезною решіткою радіатора та тоненькими діодними фарами. Кросовер трохи більший, ніж Hyundai Santa Fe та Skoda Kodiaq.

Модель отримає бензинові турбомотори на 197 і 254 к. с. Фото: Chery

Розміри Jetour X90 Pro 2024:

довжина — 4858 мм;

ширина — 1925 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 2850 мм.

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У салоні змінили передню панель та встановили великий 15,6-дюймовий тачскрін. У оздобленні використані шкіра та вставки "під дерево", а важіль КПП оздоблений кришталем. Модель буде доступна в версіях на 5 і 7 місць, а об’єм багажника зі складеними сидіннями складає 1634 л.

У салоні встановили великий 15,6-дюймовий тачскрін Фото: Chery

Кросовер Jetour X90 Pro пропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,6 л (197 к. с.) та 2,0 л (254 к. с.). Обидві версії обладнані 7-ступінчастим роботом з двома щепленнями. Згодом можуть представили гібридну модифікацію.

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