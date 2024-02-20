Флагманський електрокар від Chery отримає батарею для екстремальних морозів (фото)

Акумуляторна батарея CATL для Chery Exeed Exlantix ET витримує мороз у -30 градусів і швидко заряджається в холодну погоду. З нею запас ходу електрокросовера складає 700 км.

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Електромобіль Exeed Exlantix ET від Chery обладнають інноваційною батареєю. Вона не боїться сильних морозів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Не секрет, що електромобілі взимку мають менший запас хода через прискорений розряд батарей під час сильних морозів. Проте у китайській корпорації CATL стверджують, що змогли подолати цю проблему.

Запас ходу Chery Exeed Exlantix ET сягає 700 км Фото: Chery

Саме CATL створили літій-залізо-фосфатну батарею LFP 2.0 Shenxing для Exeed Exlantix ET. Вона здатна витримати сильні морози. Невдовзі батареї CATL почнуть ставити й на інші моделі електрокарів.

У рамках випробувань електрокросовер залишали на вулиці на 24 години за температури -30 градусів, а також опускали батарею у ємність із крижаною водою.

Батарею CATL LFP 2.0 Shenxing занурювали у ємність із крижаною водою Фото: Chery

Електромобіль Chery Exeed Exlantix ET має запас ходу в 700 км. До того ж, його LFP-батарея швидко заряджається як влітку, так і взимку.

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За температури -20° C швидка зарядка батареї на 80% займає 24 хвилини. А при +25° C усього за 10 хвилин можна збільшити запас ходу на 400 км. Повна ж зарядка в теплу погоду займає 15 хвилин.

У мороз батарея CATL заряджається на 80% за 24 хвилини Фото: Chery

Нагадаємо, що новий Exeed Exlantix ET – великий п’ятимісний електрокросовер від преміального підрозділу Chery. Це флагманська електрична модель від китайського виробника. Її запропонують у версіях потужністю від 252 до 362 к. с.

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