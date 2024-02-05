Запас ходу сучасних електромобілів перевірили взимку: результати здивували

Зимовий тест у Норвегії пройшли 23 електромобілі різних класів. У деяких моделей запас ходу в мороз впав майже на третину.

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Не секрет, що взимку запас ходу електромобілів істотно менший, ніж влітку. У морозній Норвегії вирішили випробувати два десятки сучасних електрокарів у реальних умовах і дізнатися їхню дальність пробігу на одній зарядці. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Загалом у тесті взяли участь 23 електрокари різних класів і цінових категорій. Експерти випробували седани, хетчбеки, кросовери і навіть пікапи.

Найкращий результат показав китайський HiPhi Z

Випробування провели наприкінці січня, коли температура повітря становила від -2 до -10 градусів. У середньому запас ходу електромобілів знизився на 15%.

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Найкращий результат несподівано показав китайський електрокар HiPhi Z — він проїхав 522 км, що лише на 5,9% менше паспортного запасу ходу в 555 км. Особливість моделі — система контролю температури батареї, що використовує обігрівач і паливний насос.

Запас ходу Volkswagen ID.7 взимку знизився майже на третину

Найгірше себе проявили кросовер Toyota bZ4X і седан Volkswagen ID.7 — їхня дальність пробігу в мороз знизилася майже на третину.

Модель Паспортний запас ходу, км Запас ходу взимку, км Різниця HiPhi Z 555 522 –5,9% (33км) BMW i5 505 443,6 –12,2% (61,4 км) Lotus Eletre 530 464,6 –12,3% (65,4 км) Kia EV9 505 441,9 –12,5% (63,1 км) XPeng G9 520 451,8 –13,1% (68,2 км) NIO EL6 529 456 –13,8% (73 км) NIO ET5 Touring 560 481,4 –14% (78,6 км) Mercedes EQE 350 4MATIC 491 399 –18,7% (92 км) Audi Q8 e-tron Sportback 515 411,4 –20,1% (103,6 км) BYD Dolphin 427 339,2 –20,6% (87,8 км) Ford F-150 Lightning 429 337,5 –21,3% (91,5 км) MG4 Trophy ER 520 399,6 –23,2% (120,4 км) Hyundai IONIQ 6 614 467,8 –23,8% (146,2 км) Hyundai Kona EV 454 341,3 –24,8% (112,7 км) Nissan Ariya 4WD 498 369,4 –25,8% (128,6 км) Peugeot e-308 409 297 –27,4% (112 км) Jeep Avenger 395 286 –27,6% (109 км) Opel Astra ST 413 296 –28,3% (117 км) Tesla Model 3 629 441 –29,9% (188 км) Polestar 2 LR 614 430 –30% (184 км) Volvo C40 572 395 –30,9% (177 км) Toyota bZ4X 460 313,5 –31,8% (146,5 км) Volkswagen ID.7 608 414 –31,9% (194 км)

До слова, нещодавно реальний запас ходу електромобілів у теплу погоду заміряли в Італії.

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