Запас хода современных электромобилей проверили зимой: результаты удивили

Зимний тест в Норвегии прошли 23 электромобиля разных классов. У некоторых моделей запас хода в мороз упал почти на треть.

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Не секрет, что зимой запас хода электромобилей существенно меньше, чем летом. В морозной Норвегии решили испытать два десятка современных электрокаров в реальных условиях и узнать их дальность пробега на одной зарядке. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В общей сложности в тесте приняли участие 23 электрокара разных классов и ценовых категорий. Эксперты испытали седаны, хэтчбеки, кроссоверы и даже пикапы.

Лучший результат показал китайский HiPhi Z

Испытание провели в конце января, когда температура воздуха составляла от -2 до -10 градусов. В среднем запас хода электромобилей снизился на 15%.

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Лучший результат неожиданно показал китайский электрокар HiPhi Z – он проехал 522 км, что всего на 5,9% меньше паспортного запаса хода в 555 км. Особенность модели – система контроля температуры батареи, использующая отопитель и топливный насос.

Запас хода Volkswagen ID.7 зимой снизился почти на треть

Хуже всего себя проявили кроссовер Toyota bZ4X и седан Volkswagen ID.7 – их дальность пробега в мороз снизилась почти на треть.

Модель Паспортный запас хода, км Запас хода зимой, км Разница HiPhi Z 555 522 –5,9% (33км) BMW i5 505 443,6 –12,2% (61,4 км) Lotus Eletre 530 464,6 –12,3% (65,4 км) Kia EV9 505 441,9 –12,5% (63,1 км) XPeng G9 520 451,8 –13,1% (68,2 км) NIO EL6 529 456 –13,8% (73 км) NIO ET5 Touring 560 481,4 –14% (78,6 км) Mercedes EQE 350 4MATIC 491 399 –18,7% (92 км) Audi Q8 e-tron Sportback 515 411,4 –20,1% (103,6 км) BYD Dolphin 427 339,2 –20,6% (87,8 км) Ford F-150 Lightning 429 337,5 –21,3% (91,5 км) MG4 Trophy ER 520 399,6 –23,2% (120,4 км) Hyundai IONIQ 6 614 467,8 –23,8% (146,2 км) Hyundai Kona EV 454 341,3 –24,8% (112,7 км) Nissan Ariya 4WD 498 369,4 –25,8% (128,6 км) Peugeot e-308 409 297 –27,4% (112 км) Jeep Avenger 395 286 –27,6% (109 км) Opel Astra ST 413 296 –28,3% (117 км) Tesla Model 3 629 441 –29,9% (188 км) Polestar 2 LR 614 430 –30% (184 км) Volvo C40 572 395 –30,9% (177 км) Toyota bZ4X 460 313,5 –31,8% (146,5 км) Volkswagen ID.7 608 414 –31,9% (194 км)

К слову, недавно реальный запас хода электромобилей в тепелую погоду замеряли в Италии.

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