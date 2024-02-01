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Запас хода 400 км и цена $14 000: BYD показал недорогой электрокроссовер (фото)

BYD Yuan UP, новый BYD Yuan UP, электромобиль BYD, кроссовер BYD
Фото: BYD Auto | BYD Yuan UP — компактный электрокроссовер В-класса

Электромобиль BYD Yuan UP — бюджетный 4,3-метровый кроссовер В-класса. Модель предложат в версиях мощностью до 177 сил и с запасом хода до 401 км.

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Опубликованы официальные фото BYD Yuan UP. Электрический кроссовер будет представлен в марте и сразу после презентации поступит в продажу по цене примерно от 100 000 юаней ($14 080). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый BYD Yuan UP – компактный электрокроссовер В-класса. У него высокий капот, мускулистые раздутые крылья и "парящие" задние стойки крыши. Продолговатые фары и тоненькие фонари выполнены в традиционном стиле BYD. Электрокар получил обвес и изогнутый задний спойлер.

кроссовер BYD Yuan UP, новый BYD Yuan UP, электромобиль BYD, кроссовер BYD Fullscreen
Электромобиль будет стоить от $14 000
Фото: BYD Auto

Габариты BYD Yuan UP:

  • длина – 4310 мм;
  • ширина – 1830 мм;
  • высота – 1675 мм;
  • колесная база – 2620 мм;
  • масса – 1430-1540 кг.
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Салон BYD Yuan UP не показали, но известно, что топовая комплектация включает панорамную крышу и 17-дюймовые диски с шинами размером 215/60 R17.

электромобиль BYD Yuan UP, новый BYD Yuan UP, электромобиль BYD, кроссовер BYD Fullscreen
Запас хода электрокара в топовой версии достигает 401 км
Фото: BYD Auto

Китайский электромобиль BYD Yuan UP получил моторы на 95 и 177 л. с. от модели Dolphin. Его максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. На выбор предложат батареи емкостью 32 и 45 кВт∙ч: запас хода составит 301 и 401 км, соответственно.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский электромобиль BYD мощностью свыше 1000 сил.

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