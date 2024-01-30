Новейший китайский электровнедорожник умеет парковаться боком (видео)

Внедорожник BYD Yangwang U8 оснащен четырьмя электромоторами, а его задние колеса поворачиваются. Электрокар способен передвигаться боком и разворачиваться на месте.

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Новый BYD Yangwang U8 обзавелся интересной функцией. Дорогой электрический внедорожник способен парковаться боком. Видео с маневром появилось на странице Garage Klub в соцсети X.

На видео электромобиль BYD Yangwang U8 паркуется в тесном месте и его задняя часть заезжает боком на паркоместо. Такой трюк проделали на серийном внедорожнике без каких-либо модификаций.

Электрокар может двигаться боком Фото: Скриншот

Дело в том, что новый BYD Yangwang U8 оснащен четырьмя электромоторами (по одному на колесо), что позволяет управлять векторизацией тяги. К тому же, задние колеса поворачиваются. Это дает возможность BYD Yangwang U8 не только двигаться боком, но и осуществлять "танковый" разворот на месте.

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К тому же, электромобиль BYD Yangwang U8 весьма быстрый. Суммарная отдача его силовой установки составляет 1100 л. с. и 1280 Нм, что позволяет стартовать до 100 км/ч за 3 секунды.

В добавок, новый BYD Yangwang U8 неплохо подготовлен к бездорожью. Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс, внедорожные шины не боятся проколов, а днище защищено от воды. Цена электрокара стартует со 160 000 долларов.

К слову, недавно электрические "Гелендвагены" в центре Лас-Вегаса продемонстрировали "танковый" разворот.

Также Фокус писал, что BYD обогнал Tesla и стал мировым лидером по выпуску электромобилей.