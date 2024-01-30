Новітній китайський електропозашляховик вміє паркуватися боком (відео)

Позашляховик BYD Yangwang U8 оснащений чотирма електромоторами, а його задні колеса повертаються. Електрокар здатний пересуватися боком і розвертатися на місці.

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Новий BYD Yangwang U8 обзавівся цікавою функцією. Дорогий електричний позашляховик здатний паркуватися боком. Відео з маневром з'явилося на сторінці Garage Klub у соцмережі X.

На відео електромобіль BYD Yangwang U8 паркується в тісному місці і його задня частина заїжджає боком на паркомісце. Такий трюк виконали на серійному позашляховику без будь-яких модифікацій.

Електрокар може рухатися боком Фото: Скриншот

Річ у тім, що новий BYD Yangwang U8 оснащений чотирма електромоторами (по одному на колесо), що дає змогу керувати векторизацією тяги. До того ж, задні колеса повертаються. Це дає можливість BYD Yangwang U8 не тільки рухатися боком, а й здійснювати "танковий" розворот на місці.

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До того ж, електромобіль BYD Yangwang U8 досить швидкий. Сумарна віддача його силової установки становить 1100 к. с. і 1280 Нм, що дає змогу стартувати до 100 км/год за 3 секунди.

На додачу, новий BYD Yangwang U8 непогано підготовлений до бездоріжжя. Пневмопідвіска дозволяє збільшити кліренс, позашляхові шини не бояться проколів, а днище захищене від води. Ціна електрокара стартує зі 160 000 доларів.

До слова, нещодавно електричні "Гелендвагени" в центрі Лас-Вегаса продемонстрували "танковий" розворот.

Також Фокус писав, що BYD обігнав Tesla і став світовим лідером з випуску електромобілів.