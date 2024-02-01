Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Запас ходу 400 км і ціна $14 000: BYD показав недорогий електрокросовер (фото)

BYD Yuan UP, новий BYD Yuan UP, електромобіль BYD, кросовер BYD
Фото: BYD Auto | BYD Yuan UP — компактний електрокросовер В-класу

Електромобіль BYD Yuan UP — бюджетний 4,3-метровий кросовер В-класу. Модель запропонують у версіях потужністю до 177 сил і з запасом ходу до 401 км.

Related video

Опубліковано офіційні фото BYD Yuan UP. Електричний кросовер буде представлений у березні й одразу після презентації надійде в продаж за ціною приблизно від 100 000 юанів ($14 080). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий BYD Yuan UP — компактний електрокросовер В-класу. У нього високий капот, м'язисті роздуті крила і задні стійки даху, що "ширяють". Довгасті фари і тоненькі ліхтарі виконані в традиційному стилі BYD. Електрокар отримав обвіс і вигнутий задній спойлер.

кросовер BYD Yuan UP, новий BYD Yuan UP, електромобіль BYD, кросовер BYD Fullscreen
Електромобіль коштуватиме від $14 000
Фото: BYD Auto

Габарити BYD Yuan UP:

  • довжина — 4310 мм;
  • ширина — 1830 мм;
  • висота — 1675 мм;
  • колісна база — 2620 мм;
  • маса — 1430-1540 кг.
Важливо
Новітній китайський електропозашляховик вміє паркуватися боком (відео)
Новітній китайський електропозашляховик вміє паркуватися боком (відео)

Салон BYD Yuan UP не показали, але відомо, що топова комплектація включає панорамний дах і 17-дюймові диски з шинами розміром 215/60 R17.

електромобіль BYD Yuan UP, новий BYD Yuan UP, електромобіль BYD, кросовер BYD Fullscreen
Запас ходу електрокара в топовій версії сягає 401 км
Фото: BYD Auto

Китайський електромобіль BYD Yuan UP отримав мотори на 95 і 177 к. с. від моделі Dolphin. Його максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 32 і 45 кВт∙год: запас ходу становитиме 301 і 401 км, відповідно.

Раніше Фокус розповідав про флагманський електромобіль BYD потужністю понад 1000 сил.

Також ми писали, що BYD обігнав Tesla і вийшов у світові лідери з випуску електрокарів.