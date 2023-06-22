У Європі з'явився недорогий конкурент Nissan Leaf із запасом ходу понад 400 км (фото)

BYD Dolphin може проїхати на одному заряді до 426 км у топових комплектаціях. До списку оснащення входять камери кругового огляду, круїз-контроль і набір функцій безпеки.

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У Європі надійшов у продаж бюджетний китайський електромобіль BYD Dolphin. Модель складе конкуренцію Nissan Leaf і Volkswagen ID.3. Про це розповіли на сайті Motor1.

BYD Dolphin вирізняється стильним дизайном з двоколірним кузовом. Спереду розташовані невеликі фари, з'єднані хромованим молдингом.

Кузов BYD Dolphin пофарбований у два кольори Фото: BYD Auto

Задні ліхтарі об'єднані в один блок і отримали ефектну графіку. У них світлодіодні смуги переплітаються одна з одною.

Задні ліхтарі отримали ефектну графіку Фото: BYD Auto

Габарити BYD Dolphin:

довжина — 4290 мм;

ширина — 1770 мм;

висота — 1570 мм;

колісна база — 2700 мм.

У Європі BYD Dolphin надходить у продаж у чотирьох комплектаціях: Active, Boost, Comfort і Design. Перші дві версії оснащені акумуляторними батареями місткістю 45 кВт⋅год із зарядкою змінного струму потужністю 7 кВт і швидкою зарядкою постійним струмом потужністю 60 кВт.

BYD Dolphin Active оснащений електромотором потужністю 94 к.с. і може проїхати до 340 км на одному заряді. У версії Boost потужність становить уже 174 к.с., а запас ходу — 303 км.

Версії Comfort і Design поставляються з акумуляторною батареєю на 60,4 кВт⋅год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 88 кВт. Запас ходу становить 426 км на одному заряді. Обидві модифікації оснащені електромотором потужністю 201 к.с.

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В інтер'єрі розташований 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, який можна використовувати як вертикально, так і горизонтально. До списку оснащення входять камери кругового огляду, круїз-контроль і набір функцій безпеки. Топова комплектація Design включає бездротову зарядку, панорамний дах і спортивні сидіння.

Дисплей можна використовувати як вертикально, так і горизонтально Фото: BYD Auto

Перші поставки BYD Dolphin клієнтам почнуться в четвертому кварталі 2023 року. Початкова вартість електромобіля становить 32 975 доларів.

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