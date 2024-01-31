Запас хода новых электромобилей 2024 года проверили в реальных условиях (видео)
Электромобили 2024 года испытали в окрестностях Рима. В среднем, запас хода в реальных условиях оказался на 29% ниже паспортного.
Запас хода электромобилей в реальных условиях, как правило, существенно отличается от паспортных данных. Об этом свидетельствуют и результаты теста 11 электрических моделей 2024 года, проведенного сайтом Motor1.
Новые электромобили тестировали на Autostrada del Grande Raccordo Anulare — кольцевой дороге вокруг Рима. На ней есть скоростные участки, позволяющие имитировать езду по трассе, а заторы дают возможность воссоздать движение в городе.
Все 11 авто испытывали одновременно, чтобы они были в равных условиях. Температура воздуха во время теста составила +13 градусов.
Электрокары ездили вокруг Рима, пока у них не оставалось 5% заряда батареи. После этого их реальный запас хода сравнивали с паспортным (по циклу WLTP).
Выяснилось, что в среднем запас хода электромобилей в реальных условиях на 29% ниже, чем заявляют производители. Наименьшее расхождение с паспортными данными продемонстрировал BMW i5 – 16%.
Наибольшее расстояние преодолел Lucid Air – 571 км, а самое низкое энергопотребление показала Tesla Model 3 – 15,1 кВт∙ч на 100 км.
|Модель
|Реальный запас хода, км
|Паспортный запас хода, км
|Энергопотребление
|Lucid Air (батарея на 112 кВт∙ч)
|839
|571 (-32%)
|19,6 кВт∙ч на 100 км
|Tesla Model 3 (75 кВт∙ч)
|498
|629 (-21%)
|15,1 кВт∙ч на 100 км
|BMW i5 (81 кВт∙ч)
|489
|582 (-16%)
|16,6 кВт∙ч на 100 км
|Hyundai Ioniq 6 (74 кВт∙ч)
|476
|614 (-22%)
|18,1 кВт∙ч на 100 км
|BYD Seal (82,5 кВт∙ч)
|452
|570 (-21%)
|18,3 кВт∙ч на 100 км
|Kia EV9 (96 кВт∙ч)
|448
|563 (-20%)
|18,5 кВт∙ч на 100 км
|Volkswagen ID.7 (77 кВт∙ч)
|400
|621 (-36%)
|19,3 кВт∙ч на 100 км
|Fiat 600e (51 кВт∙ч)
|282
|409 (-31%)
|19,6 кВт∙ч на 100 км
|Jeep Avenger (51 кВт∙ч)
|275
|401 (-31%)
|21,4 кВт∙ч на 100 км
|Toyota bZ4X (64 кВт∙ч)
|249
|419 (-40%)
|25,7 кВт∙ч на 100 км
|Lexus RZ (64 кВт∙ч)
|243
|406 (-40%)
|26,3 кВт∙ч на 100 км
К слову, недавно проверили запас хода современных электромобилей зимой. Он существенно уменьшается в мороз.
Также Фокус сообщал, что реальный запас хода Tesla Cybertruck оказался небольшим.