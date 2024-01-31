Запас хода новых электромобилей 2024 года проверили в реальных условиях (видео)

Электромобили 2024 года испытали в окрестностях Рима. В среднем, запас хода в реальных условиях оказался на 29% ниже паспортного.

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Запас хода электромобилей в реальных условиях, как правило, существенно отличается от паспортных данных. Об этом свидетельствуют и результаты теста 11 электрических моделей 2024 года, проведенного сайтом Motor1.

Новые электромобили тестировали на Autostrada del Grande Raccordo Anulare — кольцевой дороге вокруг Рима. На ней есть скоростные участки, позволяющие имитировать езду по трассе, а заторы дают возможность воссоздать движение в городе.

Все 11 авто испытывали одновременно, чтобы они были в равных условиях. Температура воздуха во время теста составила +13 градусов.

Электрокары ездили вокруг Рима, пока у них не оставалось 5% заряда батареи. После этого их реальный запас хода сравнивали с паспортным (по циклу WLTP).

Важно

Как определяется запас хода электромобилей — особенности методики

Выяснилось, что в среднем запас хода электромобилей в реальных условиях на 29% ниже, чем заявляют производители. Наименьшее расхождение с паспортными данными продемонстрировал BMW i5 – 16%.

Наибольшее расстояние преодолел Lucid Air – 571 км, а самое низкое энергопотребление показала Tesla Model 3 – 15,1 кВт∙ч на 100 км.

Модель Реальный запас хода, км Паспортный запас хода, км Энергопотребление Lucid Air (батарея на 112 кВт∙ч) 839 571 (-32%) 19,6 кВт∙ч на 100 км Tesla Model 3 (75 кВт∙ч) 498 629 (-21%) 15,1 кВт∙ч на 100 км BMW i5 (81 кВт∙ч) 489 582 (-16%) 16,6 кВт∙ч на 100 км Hyundai Ioniq 6 (74 кВт∙ч) 476 614 (-22%) 18,1 кВт∙ч на 100 км BYD Seal (82,5 кВт∙ч) 452 570 (-21%) 18,3 кВт∙ч на 100 км Kia EV9 (96 кВт∙ч) 448 563 (-20%) 18,5 кВт∙ч на 100 км Volkswagen ID.7 (77 кВт∙ч) 400 621 (-36%) 19,3 кВт∙ч на 100 км Fiat 600e (51 кВт∙ч) 282 409 (-31%) 19,6 кВт∙ч на 100 км Jeep Avenger (51 кВт∙ч) 275 401 (-31%) 21,4 кВт∙ч на 100 км Toyota bZ4X (64 кВт∙ч) 249 419 (-40%) 25,7 кВт∙ч на 100 км Lexus RZ (64 кВт∙ч) 243 406 (-40%) 26,3 кВт∙ч на 100 км

К слову, недавно проверили запас хода современных электромобилей зимой. Он существенно уменьшается в мороз.

Также Фокус сообщал, что реальный запас хода Tesla Cybertruck оказался небольшим.