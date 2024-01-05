Результат разочаровал: запас хода Tesla Cybertruck проверили в реальных условиях (видео)

Реальный запас хода Tesla Cybertruck оказался на 100 км меньше заявленного. Электропикап проехал всего 409 км до полной разрядки батареи.

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Новая Tesla Cybertruck прошла независимый тест на запас хода. Его результат не оправдал ожиданий. Видео с обзором авто опубликовали на Youtube-канале Out of Spec Motoring.

Для испытаний выбрали пикап Tesla Cybertruck в двухмоторной 600-сильной версии Dual Motor AWD с 35-дюймовыми внедорожными шинами. В такой конфигурации паспортный запас хода составляет 511 км.

Впрочем, во время теста электромобиль Tesla Cybertruck проехал только 409 км, прежде чем остановился с полностью разряженной батареей. То есть, реальный запас хода Tesla Cybertruck оказался на 102 км или 21% меньше паспортного.

Отмечается, что условия испытаний не были идеальными. Температура воздуха составляла всего +7 градусов по Цельсию, а большую часть дистанции электрокар проехал по хайвэю со скоростью 112 км/ч. Как известно, на трассе и в холодную погоду батарея разряжается быстрее.

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К тому же, отмечается, что внедорожные шины не способствуют экономии заряда батареи. Стандартная всесезонная резина (ее предложат для Tesla Cybertruck позже) имеет более низкий коэффииент сопротивления качению. С ней паспортный запас хода составляет 547 км и очевидно в реальных условиях он превысит 409 км.

К слову, недавно в реальных условиях проверили запас хода двух десятков электрокаров. У некоторых моделей он оказался выше паспортного.

Также Фокус писал, что пикап Tesla Cybertruck испытали и на бездорожье.