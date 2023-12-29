Новейший пикап Tesla Cybertruck попал в ДТП вскоре после покупки (фото, видео)

Новая Tesla Cybertruck попала в ДТП на трассе в Калифорнии. Электрический пикап эксплуатировали меньше месяца и теперь ему предстоит ремонт.

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В США впервые попал в аварию электромобиль Tesla Cybertruck. Пикап совсем недавно доставили его владельцу. Снимки с места ДТП появились на странице Reddit.

Инцидент имел место на трассе в штате Калифорния близ Сан-Франциско, причем произошел он не по вине водителя Tesla Cybertruck.

У Tesla Cybertruck относительно небольшие повреждения Фото: Reddit

Виновником аварии стал 17-летний водитель Toyota Corolla. Он не справился с управлением, слетел с трассы, а затем вылетел на встречную полосу и зацепил пикап Tesla.

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Новая Tesla Cybertruck получила относительно небольшие повреждения – у нее видны царапины и вмятины на боковинах, а также пострадал пластиковый обвес. Впрочем, в салоне сработали подушки безопасности.

Toyota Corolla виновника ДТП пострадала гораздо серьезнее Фото: Reddit

Впрочем, по сравнению с Toyota Corolla повреждения незначительные. Это показало прочность стального кузова Tesla Cybertruck.

Напомним, что новая Tesla Cybertruck поставляется покупателям с 30 ноября. Пока пикап доступен только в богато оснащенном исполнении Foundation Series стоимостью от $120 000.

К слову, недавно пикап Tesla Cybertruck застрял на бездорожье и его пришлось вытягивать на буксире.

Также Фокус сообщал, что Tesla Model Y загорелась после ДТП и ее час не могли потушить.