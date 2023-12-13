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Авто

Вытаскивали на буксире: пикап Tesla Cybertruck намертво застрял на бездорожье (видео)

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Пикап Tesla Cybertruck застрял в Калифорнии

Электромобиль Tesla Cybertruck не смог преодолеть заснеженный склон. Выяснилось, что у пикапа не работали антипробуксовочная система и блокировка дифференциала.

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Поездка на бездорожье на Tesla Cybertruck в США пошла не за планом. Пикап застрял и его пришлось вытаскивать на буксире. Видео с инцидентом опубликовал в Instagram пользователь mchambers_22.

Пикап Tesla Cybertruck отправился на внедорожную трассу Corral Hollow OHV Trail. Этот маршрут длиной 22,4 км проложен на севере Калифорнии близ озера Тахо.

Электромобиль Tesla не справился с заснеженным склоном и застрял в глуши. Пытаясь выбраться, водитель только глубже зарыл авто в снег и грязь.

Спасать Cybertruck приехали два бензиновых пикапа Ford Super Duty: взяли его на буксир и не без труда вытащили тяжелый электрокар из грязи. Дело в том, что спереди у авто отсутствовали буксировочные крюки.

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Выяснилось, что застрял один из предсерийных тестовых прототипов Tesla Cybertruck. Из-за неисправностей электроники у него перестали работать антипробуксовочная система и блокировка переднего дифференциала. К тому же, электропикап "обули" во всесезонные (а не зимние) шины, поэтому ему не хватало сцепления на снегу.

Ранее Фокус рассказывал про Tesla с пробегом около 2 миллионов километров.

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