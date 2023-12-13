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Витягали на буксирі: пікап Tesla Cybertruck намертво застряг на бездоріжжі (відео)

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Пікап Tesla Cybertruck застряг у Каліфорнії

Електромобіль Tesla Cybertruck не зміг подолати засніжений схил. З'ясувалося, що у пікапа не працювали антипробуксовочна система і блокування диференціала.

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Поїздка на бездоріжжі на Tesla Cybertruck у США пішла не за планом. Пікап застряг і його довелося витягувати на буксирі. Відео з інцидентом опублікував в Instagram користувач mchambers_22.

Пікап Tesla Cybertruck вирушив на позашляхову трасу Corral Hollow OHV Trail. Цей маршрут завдовжки 22,4 км прокладено на півночі Каліфорнії поблизу озера Тахо.

Електромобіль Tesla не впорався із засніженим схилом і застряг у глушині. Намагаючись вибратися, водій тільки глибше зарив авто в сніг і бруд.

Рятувати Cybertruck приїхали два бензинових пікапи Ford Super Duty: взяли його на буксир і не без зусиль витягли важкий електрокар із бруду. Річ у тім, що спереду в авто були відсутні буксирувальні гаки.

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З'ясувалося, що застряг один із передсерійних тестових прототипів Tesla Cybertruck. Через несправності електроніки у нього перестали працювати антипробуксовочна система і блокування переднього диференціала. До того ж, електропікап "взули" у всесезонні (а не зимові) шини, тому йому не вистачало зчеплення на снігу.

Раніше Фокус розповідав про Tesla з пробігом близько 2 мільйонів кілометрів.

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