Новітній пікап Tesla Cybertruck отримав екстремальну версію для бездоріжжя (фото)

Електромобіль Tesla Cybertruck підготували до важкого бездоріжжя. Пікапу збільшили кліренс, посилили бампери і встановили величезні шини.

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Пікап Tesla Cybertruck тільки нещодавно надійшов у виробництво, а його вже почали допрацьовувати. Свій проект на базі електрокара презентувало ательє Unplugged Performance, яке давно вже виконує тюнінг Tesla. Про це повідомляють на його сторінці в Instagram.

Пікапу взялися поліпшити прохідність, хоча і у стандартної моделі вона доволі непогана. Кузов пікапа підняли на 63 мм, тобто тепер кліренс Tesla Cybertruck у верхньому положенні пневмопідвіски сягнув 495 мм.

Кліренс пікапа збільшено до 495 мм Фото: instagram.com/unpluggedperformance

Крім того, встановлено посилені бампери і пороги, а також додатковий захист днища. Звертають на себе увагу нові 20-дюймові сталеві диски з величезними позашляховими шинами.

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Також пікап Tesla Cybertruck можна оснастити карбоновим капотом, додатковою оптикою, багажниками на даху та боковинах. На додачу, доступні поліпшені гальмівні механізми.

Тюнінг Tesla Cybertruck обійдеться в 27 863 долари, якщо вибрати весь пакет цілком. Можна і замовити його елементи окремо.

Раніше Фокус розповідав, що нова Tesla Cybertruck вже взяла участь у драгрейсингу.

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