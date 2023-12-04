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Авто

Новейший пикап Tesla Cybertruck получил экстремальную версию для бездорожья (фото)

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Фото: instagram.com/unpluggedperformance | Tesla Cybertruck подготовили к бездорожью

Электромобиль Tesla Cybertruck подготовили к тяжелому бездорожью. Пикапу увеличили клиренс, усилили бамперы и установили огромные шины.

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Пикап Tesla Cybertruck только недавно поступил в производство, а его уже взяли дорабатывать. Свой проект на базе электрокара презентовало ателье Unplugged Performance, которое давно уже выполняет тюнинг Tesla. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Пикапу взялись улучшить проходимость, хотя и у стандартной модели она весьма неплохая. Кузов пикапа подняли на 63 мм, то есть теперь клиренс Tesla Cybertruck в верхнем положении пневмоподвески достиг 495 мм.

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Клиренс пикапа увеличен до 495 мм
Фото: instagram.com/unpluggedperformance

Кроме того, установлены усиленные бамперы и пороги, а также дополнительная защита днища. Обращают на себя внимание новые 20-дюймовые стальные диски с огромными внедорожными шинами.

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Также пикап Tesla Cybertruck можно оснастить карбоновым капотом, дополнительной оптикой, багажники на крыше и боковинах. В добавок, доступны улучшенные тормозные механизмы.

Тюнинг Tesla Cybertruck обойжется в 27 863 доллара, если выбрать весь пакет целиком. Можно и заказать его элементы по отдельности.

Ранее Фокус рассказывал, что новая Tesla Cybertruck уже поучаствовала в драгрейсинге.

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