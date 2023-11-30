Мощнее Lamborghini Urus: представлен самый быстрый кроссовер Audi в истории (фото)
Audi RSQ8-S от ABT Sportsline отличается от стандартного кроссовера новыми аэродинамическими элементами из карбона. Также кроссовер оснастили 700-сильным двигателем.
Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline представило пакет доработок для Audi RS Q8. Заряженный кроссовер получит прибавку к мощности и несколько косметических изменений. Об этом сообщили на сайте компании.
Снаружи Audi RSQ8-S отличается от стандартного кроссовера новыми аэродинамическими элементами из карбона. Решетка радиатора получила отделку из углеродного волокна.
Сзади установлены четыре выхлопных патрубка и массивный карбоновый диффузор. Также кроссовер получил большой задний спойлер.
Внешний вид авто дополняют 23-дюймовые колесные диски Abt High Performance HR. Для более комфортных поездок можно заказать кроссовер с 22-дюймовыми дисками.
В интерьере также произошло несколько изменений. Внутри появилось больше отделки из углеродного волокна.
Под капотом Audi RSQ8-S установлен 4,0-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 700 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,6 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 300 км/ч.Важно
Пакет доработок доступен для всех владельцев Audi RS Q8. Его стоимость не раскрывается.
Ранее Фокус рассказал, что тюнинг-ателье ABT Sportsline представило экстремальную версию суперкара Audi R8.