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Мощнее Lamborghini Urus: представлен самый быстрый кроссовер Audi в истории (фото)

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Фото: ABT | Пакет улучшений от ABT Sportsline доступен для всех владельцев Audi RS Q8

Audi RSQ8-S от ABT Sportsline отличается от стандартного кроссовера новыми аэродинамическими элементами из карбона. Также кроссовер оснастили 700-сильным двигателем.

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Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline представило пакет доработок для Audi RS Q8. Заряженный кроссовер получит прибавку к мощности и несколько косметических изменений. Об этом сообщили на сайте компании.

Снаружи Audi RSQ8-S отличается от стандартного кроссовера новыми аэродинамическими элементами из карбона. Решетка радиатора получила отделку из углеродного волокна.

Audi RSQ8-S Fullscreen
Кроссовер получил новые аэродинамические элементы
Фото: ABT

Сзади установлены четыре выхлопных патрубка и массивный карбоновый диффузор. Также кроссовер получил большой задний спойлер.

Audi RSQ8-S Fullscreen
Сзади установлены четыре выхлопных патрубка
Фото: ABT

Внешний вид авто дополняют 23-дюймовые колесные диски Abt High Performance HR. Для более комфортных поездок можно заказать кроссовер с 22-дюймовыми дисками.

В интерьере также произошло несколько изменений. Внутри появилось больше отделки из углеродного волокна.

Audi RSQ8-S Fullscreen
В интерьере появилось больше карбона
Фото: ABT

Под капотом Audi RSQ8-S установлен 4,0-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 700 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,6 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 300 км/ч.

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Пакет доработок доступен для всех владельцев Audi RS Q8. Его стоимость не раскрывается.

Ранее Фокус рассказал, что тюнинг-ателье ABT Sportsline представило экстремальную версию суперкара Audi R8.