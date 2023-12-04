Новейший Tesla Cybertruck сравнили с электропикапом Hummer в заезде по прямой (видео)

Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV являются очень мощными электрическими пикапами. Пришло время узнать, какой автомобиль способен проехать прямой отрезок быстрее.

Related video

В США на прошлой неделе представили серийную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck. Теперь блогеры сравнили новинку в заезде по прямой с ее прямым конкурентом — GMC Hummer EV. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Tesla Cybertruck оказался очень быстрым по прямой. Для демонстрации возможностей электропикапа его уже сравнивали со спорткаром Porsche 911.

Чтобы развеять все сомнения в характеристиках новинки, блогеры устроили драг-рейсинг между Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV. Оба авто имеют очень быстрый разгон с места и способны справиться с бездорожьем.

Tesla Cybertruck оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 857 л.с. и 930 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 209 км/ч.

GMC Hummer EV предлагает трехмоторную установку мощностью 1014 л.с. и 1485 Нм крутящего момента. Пикап способен развивать скорость до 170 км/ч.

В первом заезде с места Tesla Cybertruck уверенно вырвался вперед. GMC Hummer EV занял второе место.

Все остальные заезды с места закончились победой для Tesla Cybertruck. GMC Hummer EV не способен разгоняться с места так же быстро.

Важно

Битва 90-х: культовые суперкары Ferrari и Bugatti сравнили в заезде по прямой (видео)

Блогеры заявили, что такие результаты связаны с разницей в весе автомобилей. Tesla Cybertruck весит 3104 кг, а вес GMC Hummer EV составляет 4111 кг.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры устроили драг-рейсинг между седанами BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class и Audi A8.