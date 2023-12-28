Понадобилось 136 тонн воды: пожарные час не могли потушить электрокар Tesla (видео)

Электрокроссовер Tesla Model Y загорелся после несложного ДТП. В аварии никто не пострадал, но быстро потушить батарею авто не получилось.

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В США на Рождество сгорел дотла электромобиль Tesla Model Y. Пожарным понадобился целый час, чтобы ликвидировать загорание. Об этом идет речь в сюжете телеканала WSFA 12.

Инцидент имел место на хайвэе в штате Северная Каролина. Электрокроссовер Tesla Model Y врезался в отбойник и загорелся. К счастью, водителю удалось быстро покинуть авто и вызвать пожарных. Позже в его крови обнаружили алкоголь.

Тушение пожара заняло час и на авто вылили 136 тонн воды. Для сравнения: чтобы потушить бензиновую машину, в среднем нужно от 1 до 4 тонн воды. От электрокара остался только обгоревший кузов, который отправят на утилизацию.

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Насколько сильно электромобили подвержены риску возгорания — исследование

Как известно, пожары электромобилей очень сложно потушить. Литий-ионная батарея при горении выделяет огромное количество кислорода, что только разжигает пожар и увеличивает температуру горения до 2500 градусов Цельсия.

Для тушения электромобиля требуется огромное количество воды. К тому же, существует риск отравиться продуктами горения, ведь выделяются токсичные фтороводород и хлорид водорода.

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